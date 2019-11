Astaldi commenta rumors su indagini Procura e conferma regolarità concordato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -fa dellein merito ai rumors di stampa, relativi ad una ia carico dei dueStefano Ambrosini e Francesco Rocchi e dell', Corrado Gatti, nominato dalla stessa società.E con l'occasione, rende noto "di aver, Sezione Fallimentare, il decreto che conferma ladell'attestazione da parte del Professor Gatti del"."In merito a quanto riportato nei giorni scorsi da diversi organi di stampa, relativamente a una indagine riferita a due dei commissari giudiziali e all'attestatore del piano concordatario, comunicando di aver, [Astaldi] conferma chee che sta portando avanti il, nell'interesse dei creditori, dei bondholder, dei dipendenti e di tutti gli stakeholder".Nei giorni scorsi, Il Fatto Quotidiano aveva portato a galla la vicenda, parlando di un inusuale "silenzio" della società e della Consob in merito alle perquisizioni a carico dei soggetti coinvolti nel concordato della seconda società di costruzioni in Italia, che figura anche come un "tassello chiave" del cosiddetto Progetto Italia con Cdp e Salini-Impregilo.