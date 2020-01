Astaldi: CdA convoca assemblee obbligazionisti prestiti obbligazionari US e UK

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Astaldi ha reso noto che, in data odierna,prestito obbligazionario denominato; e prestito obbligazionario denominatoLe suddette Assemblee – comunica Astaldi in una nota – saranno convocate: in prima convocazione, per il giorno2020, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); in seconda convocazione, per il giornoalle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK); e, occorrendo, in terza convocazione, per il giorno, alle ore, con riferimento alle Obbligazioni UK, 10:00 (CET) e, con riferimento alle Obbligazioni U.S., 12:00 (CET) (ed in ogni caso non prima del termine dell'Assemblea di cui alle Obbligazioni UK).Le Assemblee si terranno a Roma pressoaffinché deliberino sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi."L'odierna convocazione delle predette Assemblee – si legge nella nota – è unAi sensi della normativa applicabile italiana, l'esito della votazione di ciascuna delle predette Assemblee degli obbligazionisti in merito allasarà espresso dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in sede di Adunanza dei Creditori – o nei venti giorni successivi, come consentito dall'articolo 178 della Legge Fallimentare – fissata dal Tribunale di Roma per il giorno 26 marzo 2020, ore 10:30 (CET)".