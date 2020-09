Astaldi, avvia proposta concordataria per creditori chirografari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A seguito dell'omologazione del concordato, Astaldi comunica che sono iniziate le attività necessarie a dare esecuzione alla proposta concordataria nei confronti dei creditori chirografari.La comunicazione - precisa la società nella nota - è rivolta esclusivamente ai creditori chirografari di Astaldi diversi da coloro il cui credito sia rappresentato dalle obbligazioni quotate emesse dalla società.Il concordato prevede, tra l'altro, che i creditori chirografari di Astaldi siano soddisfatti attraverso l'attribuzione di: azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione, negoziate presso il, assegnate ai creditori in ragione di 12,493 azioni per ogni 100 euro di credito; strumenti finanziari partecipativi che attribuiranno a ciascun titolare il diritto di concorrere al ricavato netto della liquidazione dei beni compresi nel patrimonio destinato, assegnate ai creditori in ragione di 1 SFP per ogni euro di credito vantato.