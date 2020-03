Astaldi, assemblea detentori bond USA rigetta concordato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario emesso da Astaldi denominato "750,000,000 7.125% Senior Notes due 2020" si è riunita in data odierna e, con il, ha rigettato la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale presentata da Astaldi nell'ambito della procedura concordataria.Lo fa sapere la stessa società ricordando che lo scorso 25 febbraio l'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionarioemesso da Astaldi denominato "€140,000,000 4.875 per cent. Equity-Linked Notes due 2024" si era riunita in prima convocazione, approvando con il voto favorevole dell'80,05% dei presenti la medesima Proposta.L'esito delle votazioni di entrambe le Assemblee sarà espresso dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in sede di Adunanza dei Creditori, già fissata dal Tribunale di Roma per il giorno 26 marzo 2020, o nei venti giorni successivi a tale data, come previsto dall'Articolo 178 della Legge Fallimentare.