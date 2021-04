29 Aprile 2021

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Astaldi ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e preso visione del Bilancio consolidato 2020. I soci hanno nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per tre esercizi, e deliberato di nominare quali consiglieri di amministrazione David Morganti e Daniela Montemerlo, cooptati dal CdA della società lo scorso 10 febbraio, sino alla scadenza dell'attuale board (alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2022).

L'assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di scissione parziale proporzionale di Astaldi in favore di Webuild, che era stata approvata dai consigli di amministrazione di Astaldi e di Webuild, rispettivamente in data 20 marzo 2021 e 19 marzo 2021.

La data di efficacia della scissione è prevista il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese, che le società partecipanti stimano possa intervenire per il 1° agosto 2021 (con l'avvio delle negoziazioni delle azioni Webuild di nuova emissione in esecuzione dell'operazione ipotizzato per lunedì 2 agosto 2021). Gli effetti contabili della scissione avranno efficacia dal 1° agosto 2021, mentre gli effetti fiscali dell'operazione decorreranno dalla data di efficacia dell'operazione sopra indicata (e stimata per il 1° agosto 2021).