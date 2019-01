(Teleborsa) - Rendimenti in calo per i BTP indicizzati all'inflazione europea a 10 anni, con scadenza 15 maggio 2028, risultato pari all'1,69%, mentre il rendimento del BTP€I trentennale, con scadenza 15 settembre 2041, è cresciuto al 2,27%.



Buona la domanda per entrambi i titoli di stato, con un rapporto tra domanda e offerta pari, rispettivamente, all'1,92 e all'1,85.