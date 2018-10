(Teleborsa) - Rendimenti in aumento per i BTP 5-10 anni, con scadenza ottobre 2023 e dicembre 2028, che sono saliti rispettivamente al 2,58% e al 3,36%.

Ottima la domanda che si è attestata a 1,48 volte l'importo offerto per la scadenza a 5 anni e a 1,49 per quella decennale.



