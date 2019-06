Asta BTP e CCTeu, il Tesoro raccoglie 6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Netto calo dei rendimenti per l'asta odierna dove il Tesoro ha collocato BTP a 5 e 10 anni e CCTeu a 6 anni.



Nel dettaglio, il Ministero delle Finanze ha messo in asta i titoli quinquennali con scadenza 1 luglio 2024 per un controvalore totale di 2,25 miliardi di euro, a fronte di una richiesta di 3,331 miliardi. il rapporto di copertura è di 1,48 e il rendimento lordo è pari all'1,34%.



Per quanto riguarda i BTP decennali con scadenza 1 agosto 2029, il Tesoro ha collocato un ammontare complessivo pari a 2,75 miliardi di euro, rispetto a una richiesta da parte degli investitori di 3,628 miliardi di euro con un rendimento lordo pari al 2,09%. Il tasso di copertura si è attestato all'1,32.



Collocato 1 miliardo di euro di CCTeu, scadenza 15 gennaio 2025. La domanda è stata di 1,741 miliardi di euro e il rendimento è stato di 1,60. © RIPRODUZIONE RISERVATA