Rendimento in calo per i Btp a 3 anni, con scadenza 15 ottobre 2021, risultato pari all'1,98%, mentre l'obbligazione ventennale, con scadenza 1 settembre 2038, ha riportato un rendimento del 3,9%.



L'importo totale assegnato dal ministero dell'Economia e delle Finanze è stato di 3,75 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi per la scadenza a 3 anni e 1,25 miliardi per quella ventennale. Ultimo aggiornamento: 16:56