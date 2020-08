Asta BOT, Tesoro colloca 7 miliardi

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze ha collocato nelle aste di oggi, 27 agosto, 7 miliardi di euro di BOT semestrali ad un rendimento di -0,330%, in calo di 5 punti base rispetto all'ultima analoga emissione.



La domanda è stata pari a 11,95 miliardi di euro, il rapporto di copertura è di 1,71. Il regolamento è previsto per il 31 agosto data alla quale il totale dei BOT in circolazione è pari a 135.452.707.000 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA