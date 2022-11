Venerdì 25 Novembre 2022, 13:15







(Teleborsa) - Tassi in aumento all'ultima asta di BOT a 6 mesi. Il Tesoro ha collocato titoli per 5 miliardi di euro, a fronte di richieste per 7,84 miliardi, con un rapporto di copertura di 1,57.



Il rendimento è salito al 2,324% con un aumento di 28 punti base rispetto all'asta analoga precedente.