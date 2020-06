Ast, Marcegaglia mette per iscritto suo interesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Non abbiamo ufficializzato alcuna offerta perché stiamo aspettando un segnale dalla proprietà, abbiamo però s, che non è estemporaneo, ma risale a diversi anni fa".Lo ha detto, presidente dell'omonimo gruppo siderurgico, in visita a Terni con la sorella Emma, vicepresidente e ad del Gruppo, per ribadire l'interesse per. "Saremo da soli in partnership? È tutto da vedere, sicuramente vogliamo essere protagonisti" ha aggiunto Marcegaglia.che è tornato sul mercato dopo la decisione di ThyssenKrupp che sta valutando diverse soluzioni, dalla vendita in toto alla ricerca di un partner per quello che rimane il principale polo italiano per l'acciaio inossidabile."Siamo qui per dire che la nostra attenzione verso l'acciaieria è un'attenzione industriale strategica, che viene da lontano", ha ribadito. "È un semplice dire alle istituzioni chi siamo, qual è la nostra storia industriale e questo nostro interesse per un progetto industriale importante. Conosciamo molto bene l'acciaieria, le persone e il settore", ha aggiunto.Il presidente del Gruppo ha poi sottolineato che "anche in un anno difficile come questo" il rapporto commerciale con l'Ast "ha continuato ed è stato in linea con l'anno scorso pur con le difficoltà, a ribadire la strutturalità e il consolidamento di un rapporto che viene da lontano"