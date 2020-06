Ast, Marcegaglia in visita a Terni

(Teleborsa) - Emma e Antonio Marcegaglia in Umbria per una giornata ricca di impegni istituzionali. I vertici del Gruppo, interessato a rilevare l'Ast di Terni, vedranno il sindaco della cittadina umbra, Leonardo Latini, mentre nel pomeriggio ci sarà un vertice in Regione e un incontro con i sindacati.



Ad accompagnarli il presidente di Confindustria Umbria Antonio Alunni. "Siamo qui per dire che la nostra attenzione verso l'acciaierie di Terni è un'attenzione industriale che viene da lontano", ha detto Emma Marcegaglia