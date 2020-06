Assunzioni, Inps: forte calo nel primo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Leattivate dai datori di lavoronei primi tre mesi del 2020 sono statecon un calo rispetto al primo trimestre del 2019 delLo rileva l'Inps nel suo Osservatorio sul precariato, spiegando che la contrazione è risultata particolarmente rilevante nel mese di(-37,8%), per effetto dell'emergenza legata alla pandemia Covid-19. Il calo ha riguardato tutte le tipologie contrattuali, ma in maniera "nettamente accentuata" per tutte le assunzioni con contratti di: stagionali, intermittenti, somministrati, a tempo determinato.L'istituto di Previdenza segnala inoltre che nel periodo gennaio-marzo 21.432 rapporti di lavoro (12.199 assunzioni e 9.233 trasformazioni a tempo indeterminato) hanno usufruito deiprevisti dall'esonero triennale strutturale per le attivazioni di contratti a tempo indeterminato di giovani fino a(legge n. 205/2017), valore in diminuzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-39%).