Asstel, firmate linee guida per nuovo lavoro agile

(Teleborsa) -e lehanno sottoscritto il"Il lavoro agile è diventato una realtà nella Filiera TLC e al fine di valorizzare questa esperienza abbiamo firmato, insieme al'accordo volto al consolidamento di questo strumento – ha dichiarato–. La tutela della salute dei lavoratori, la flessibilità organizzativa e l'equilibrio tra vita privata e lavoro sono i principi che hanno ispirato il protocollo. Viene introdotta, infatti, per la prima volta, una cornice di regolamentazione nella prospettiva di supportare e valorizzare una modalità di lavoro fondata su fiducia, responsabilizzazione dei lavoratori e orientamento al risultato!.I Principi e Linee Guida contenuti nel protocollo – spiega Asstel in una nota – costituiscono un sistema organico di intese volte allaale dellaattraverso il ricorso a modelli organizzativi in grado di adattarsi alle esigenze del lavoro e dei lavoratori, valorizzando le professionalità e la produttività delle persone, al fine del continuo miglioramento della qualità del servizio reso. Il protocollo tiene conto dell'impatto sullache l'adozione di questa modalità di lavoro può avere nel tempo e conferma l'attenzione alla questione di genere e di gestione dei tempi di vita e di lavoro. Infine, particolare interesse – prosegue la nota – è stato rivolto all'esercizio dei diritti sindacali e al riguardo le parti hanno convenuto che il lavoro agile non modifica il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi."Siamo in presenza di un nuovo paradigma del lavoro che appartiene a pieno titolo alla, valorizzando le specificità delle singole realtà produttive, nel quadro di riferimento della contrattazione collettiva. In tale prospettiva, – ha conclusoi – le Parti hanno inteso cogliere i gradi di libertà che il lavoro agile offre a imprese e lavoratori della Filiera, anche nella prospettiva del superamento della fase emergenziale".