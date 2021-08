Assoutenti chiede arresto immediato per "No Green Pass" che fermano treni

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Assoutenti si dice pronta a una raffica di denunce contro i "No Green pass" che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia e chiede che chi dovesse arrecare disagi alla circolazione ferroviaria venga arrestato in flagranza di reato.



Assoutenti si rivolge a Viminale, Prefetti e forze dell'ordine di tutta Italia affinché sia garantita la circolazione ferroviaria impedendo che la protesta di pochi crei un danno enorme alla categoria dei pendolari.



Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi ricorda che il nostro ordinamento non solo punisce con la reclusione fino a 6 anni coloro che, nell'ambito di manifestazioni pubbliche, realizzano un blocco stradale o interrompono o turbano un servizio di pubblica utilità, ma prevede per tali fattispecie l'arresto in flagranza di reato, proprio in virtù della gravità degli illeciti commessi che creano un danno ad una pluralità di soggetti".