Assosgestioni, raccolta rialza la testa a luglio (+5,4 miliardi)

(Teleborsa) - Forte rimbalzo dellaa luglio, per +di flussi netti, a conferma che gli investitori italiani si sono lasciati alle spalle mesi difficili, che hanno portato alla chiusura di giugno (-1,1 miliardi) e del secondo trimestre con ampi deflussi. Ilsi è portatodai 2.257 miliardi di giugno.Tornano saldamenteche nel mese hanno raccolto più di. Lo spaccato della macrocategoria evidenzia anche ila +1,44 miliardi di euro. Confermato anche ilche detengono il primato e raccolgono oltredi euro, mentreregistrano rispettivamente 143 e 484 milioni di deflussi.Luglio segna anche ilper la raccolta dei, che hanno fatto registrareeuro, portando il totale di sottoscrizioni dellenel mese a circaeuro, per un patrimonio di 1.212 miliardi euro, equivalente al 52% degli asset., pari a 1.122 miliardi euro, è destinato alle, la cui raccolta netta a luglio si è attestata a, suddivisi tra 1,3 miliardi euro per le gestioni istituzionali e 343 mln euro per quelle retail.