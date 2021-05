4 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - A marzo, i dati rilevati da Assoreti indicano una raccolta netta positiva per le Reti di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pari a 4,7 miliardi di euro. Si consolida il trend di crescita dei volumi di attivita`, in aumento sia rispetto ai gia` validi risultati di febbraio (+4,5% m/m) sia a quanto realizzato nel mese di marzo 2020 (+23,1% a/a). Da inizio anno le reti realizzano una raccolta netta pari a 13 miliardi di euro con un aumento dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Le scelte di investimento effettuate nel mese – rileva Assoreti in una nota – privilegiano fortemente i prodotti del risparmio gestito sui quali confluisce il 93% delle risorse raccolte: gli investimenti netti realizzati sul comparto ammontano a 4,4 miliardi di euro e risultano in deciso aumento in termini congiunturali (+24,8% m/m) ma soprattutto rispetto al medesimo mese dell'anno precedente quando i riscatti prevalsero per 2,5 miliardi. Il risparmio netto confluito sulla componente amministrata di portafoglio ammonta a 331 milioni di euro con dinamiche di contrazione che coinvolgono sia la parte prettamente finanziaria sia la liquidita`.

"I dati di marzo – sottolinea Marco Tofanelli, segretario generale dell'Associazione – mostrano l'attento lavoro di investimento del risparmio dei clienti delle reti, cresciuti in un mese di circa 24 mila unita`; una continua, ben percepita, attivita` di posizionamento dei portafogli nell'interesse dei clienti".

Risparmio gestito – La crescita osservata del comparto e` riconducibile alle dinamiche osservate sulle gestioni patrimoniali, collettive e individuali. La distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento si traduce, infatti, in volumi netti pari a 1,8 miliardi di euro (+51,6% m/m; - 2,8 miliardi a marzo 2020); le sottoscrizioni nette si concentrano sugli Oicr aperti di diritto estero, mentre sui fondi aperti italiani e sui fondi chiusi prevalgono i riscatti. Il bilancio mensile delle gestioni patrimoniali individuali e` positivo per 968 milioni di euro (+47,2% m/m; -165 milioni a marzo 2020); sono sempre le Gpf a riscuotere il maggiore gradimento con una raccolta netta pari a 898 milioni ma a marzo torna positivo anche il saldo delle movimentazioni sulle Gpm (70 milioni di euro). Le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a circa 1,7 miliardi di euro (-2,3% m/m; 456 milioni a marzo 2020); il 97,4% dei premi netti confluisce su unit linked (1 miliardo di euro) e polizze multiramo (590 milioni). Il contributo mensile delle Reti al sistema degli OICR aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, e` pari a 4,4 miliardi di euro, ovvero al 58,4% dei volumi totali; l'apporto da inizio anno sale a 9,7 miliardi e rappresenta il 68,9% della raccolta netta realizzata dall'intero sistema fondi.

Risparmio amministrato – La componente finanziaria del risparmio amministrato chiude il mese con un saldo negativo pari a 442 milioni (era positivo per 114 milioni a febbraio e per 1,8 miliardi a marzo 2020): i disinvestimenti coinvolgono i titoli di debito, pubblici e corporate, ed i certificate mentre sulle azioni e sugli exchange traded product gli ordinativi di acquisto prevalgono sulle vendite. La liquidita` confluita sui conti correnti e depositi e` pari a 774 milioni di euro (-13,1% m/m; 4,5 miliardi nel primo mese della pandemia).