Assoreti, record di raccolta nel 2021 per reti di consulenti finanziari

(Teleborsa) - Il 2021 si conclude con nuovi record di raccolta per le Reti dei consulenti finanziari. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto di Assoreti, secondo cui l'anno si è chiuso con un nuovo rercord di 57 miliardi in termini di raccolta, trainata dal risparmio gestito, che ha segnato un nuovo massimo di tutti i tempi con 43 miliardi. Cala invece la raccolta sulla componente amministrata a 14,4 milairdi.

L'anno si è chiuso a dicembre con il migliore risultato mensile di raccolta netta (6,8 miliardi), con volumi totali in crescita del 19,7% rispetto all'anno precedente. Più in dettaglio, la raccolta sui fondi comuni è pari a 2, 1 miliardi di euro, mentre le risorse nette mensili indirizzate sul comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 1,9 miliardi di euro ed il saldo delle movimentazioni

complessive effettuate sulle gestioni patrimoniali individuali è positivo per 1,3 miliardi di euro.

"Concludiamo un anno straordinario, con risultati record che, nel restituire l'immagine di un'industria sana, raccontano anche di un percorso di crescita che i consulenti hanno condiviso con le famiglie italiane. Un percorso che ha generato valore e soprattutto ottimismo, alimentando ulteriormente la fiducia che i risparmiatori italiani hanno riposto nella consulenza finanziaria e che le nostre Associate hanno saputo valorizzare, con orgoglio ma soprattutto con grande responsabilità", commenta Paolo Molesini, Presidente dell'Associazione.

Il Gruppo Fideuram, rappresentanto da Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank, si colloca al primo posto per raccolta netta, con oltre 16 miliardi di euro da inizio anno, e per raccolta in risparmio gestito, con oltre 11 miliardi. Nel solo mese di dicembre il Gruppo ha riportato 1,7 miliardi di raccolta netta e 1,2 miliardi di raccolta di risparmio gestito.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)