Assoreti, raccolta netta 1° semestre cala a 24,6 miliardi

(Teleborsa) - Nel primo semestre dell'anno lehanno realizzato unarispetto al medesimo periodo dell'anno precedente."I volumi di attività del primo semestre si confermano su livelli particolarmente significativi e solidi. Sempre più italiani decidono di affidarsi alle nostre Associate", afferma dichiara, Presidente dell'Associazione.Ildella raccolta coinvolge la componentedel portafoglio pari a(+91,5% a/a). I prodotti finanziari del comparto () registrano flussi netti(+252% a/a), mentre laè positiva per 4,7 miliardi (-3,8% a/a). Le risorse nette destinate ai prodotti finanziari amministrati sono indirizzate principalmente su titoli azionari (2,9 miliardi), titoli di Stato (3,2 miliardi), obbligazioni (1,6 miliardi) e certificate (1,2 miliardi).Gli investimenti netti sul comparto delsi confermano positivi e pari a, seppure in flessione (-53,9% a/a Le Reti consolidano, comunque, il proprio ruolo di riferimento per l'industria del risparmio gestito; nei primi sei mesi dell'anno iabilitati all'offerta fuori sedenetta realizzata dall'intero sistema degliNella prima metà dell'annoabilitati all'offerta fuori sede, ora pari a quasi; sono circa 152 mila i nuovi clienti delle Reti.La distribuzione diretta disi traduce in sottoscrizioni nette pari a circadi euro (-83,9% a/a). Si conferma lasui quali confluiscono risorse nette per; saldo positivo anche per i bilanciati (589 milioni) ed i flessibili (351 milioni), mentre sui fondi obbligazionari si riscontra la prevalenza delle uscite (-4,7 miliardi).Bilancio positivo ed in crescita per icon unaraccolta che si attesta a 512 milioni di euro (+6,2% a/a). Leregistrano una raccolta netta pari a 2,1 miliardi di euro (-44,7%a/a).Il flusso netto di risorse indirizzato sulè pari a 5,8 miliardi (-34,7% a/a) e si concentra sulle unit linked (3 miliardi) e sulle polizze multiramo (2,6 miliardi).