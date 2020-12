© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Spinto dal risparmio gestito è positivo a novembre il bilancio per la raccolta delle reti di consulenti finanziari. A novembre, i dati rilevati daindicano unaabilitati all'offerta fuori sede, pari a, evidenziando unrispetto a novembre 2019. Da gennaio, le reti realizzano una raccolta netta pari a 37,7 miliardi di euro con una crescita del 22,4% rispetto allo stesso periodo del 2019. L'attività mensile si concentra fortemente sui prodotti del risparmio gestito sui quali vengono realizzati volumi di raccolta netta (3,2 miliardi) più che triplicati rispetto al mese precedente ed in crescita del 60% a/a. Quasi stabile lain ragione del bilanciamento tra titoli e liquidità."Nel mese – dichiara– evidenziamo importanti investimenti netti sul risparmio gestito secondo una logica di protezione attiva dei portafogli. Si rafforza il rapporto di fiducia tra consulente finanziario e cliente, con una raccolta totale già superiore a quanto concretizzato nell'intero 2019".Sul fronte del– secondo quanto rileva Assoreti – i volumi netti di raccolta risultano positivi ed in crescita tendenziale sia suglisia sulla. Dopo i riscatti del mese precedente, le sottoscrizioni nette in fondi comuni di investimento sono positive per quasi 1,5 miliardi di euro (+184,2% a/a) e si concentrano principalmente sulle gestioni collettive estere di tipo aperto. Bilancio positivo anche per i(94 milioni), mentre prevalgono le vendite sui(-89 milioni). I premi netti versati sui prodotti assicurativi ammontano a 1,2 miliardi di euro (+38% a/a). La crescita è trainata dallesulle quali viene realizzata una raccolta netta pari a 712 milioni (+168,3 a/a). La rè pari a 458 milioni di euro (-14,2% a/a): la flessione tendenziale è attribuibile ai disinvestimenti osservati sulle GPM (-84 milioni), mentre la raccolta netta sulle GPF raggiunge i 542 milioni (+45,3% a/a). Il contributo mensile delle reti al sistema di Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si conferma, pertanto, positivo per 3 miliardi di euro e compensa i disinvestimenti realizzati, nel loro insieme, dagli altri canali, consentendo all'intero sistema di chiudere il mese con un bilancio positivo (1,5 miliardi). L'apporto delle reti da inizio anno sale, così, a 15,8 miliardi di euro e rappresenta il 98,3% dei volumi di raccolta realizzati dall'intero sistema fondi (16,0 miliardi).Negativo, invece, per 568 milioni di euro il bilancio mensile relativo agliAzioni, obbligazioni e certificate – evidenzia Assoreti – vedono la prevalenza degli ordinativi di vendita. Positivo il saldo delle movimentazioni per titoli di Stato ed exchange traded product. La liquidità netta confluita su conti correnti e depositi è positiva per 547 milioni di euro (-39,2% a/a).