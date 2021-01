© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, associazione rappresentativa del settore portuale italiano, ha deciso dialla Corte di Giustizia Europea contro il regime di. Lo annuncia l'associazione al termine dell'assemblea convocata in videoconferenza per dibattere dell'argomento."Il Governo ha correttamente ritenuto diche si basa sullo Stato come regolatore e che tutela il demanio e l'interesse nazionale", spiega Assoporti, aggiungendo chedella Ministra si è deciso di procedere conpromossi da ogni singola Autorità Portuale e dalla stessa Assoporti."L'Associazione ha condiviso la decisione della Ministra e dei suoi uffici di ricorrere alla Corte di Giustizia, e abbiamo definito le modalità di sostegno concreto di questa iniziativa. Era doveroso discuterne internamente per giungere ad una posizione unitaria dei porti italiani a supporto dell'azione della Ministra", ha commentato il Presidente di Assoporti Daniele Rossi a margine dell'assemblea