Assopopolari, a marzo dati patrimoniali in crescita nonostante lockdown

(Teleborsa) - Anche in un mese complicato come quello di marzo, caratterizzato dall'introduzione delle misure di lockdown, le. È quanto annuncia in una notaLa– sottolinea Assopopolari – è testimoniata dagliampiamente al di sopra del requisito minimo richiesto dalla vigilanza prudenziale e con un significativo grado di omogeneità tra i diversi istituti, a conferma di una solidità diffusa. GliSul lato della– si legge nella nota - è proseguito l'. Dati che si confrontano con valori del sistema pari a +1,4% per gli impieghi privati e +5,7% per i depositi. "Andamenti che – afferma il– confermano come le banche popolari hanno proseguito, anche in un mese difficile come è stato marzo con i primi provvedimenti di contrasto al Covid-19, nella loro azione di sostegno e di vicinanza alla clientela di riferimento, ossia famiglie e piccole e medie imprese. Una vicinanza che si è concretizzata anche nelle settimane successive con l'adozione delle misure introdotte dal governo per incentivare ulteriormente il credito e con iniziative autonome in favore degli ospedali e delle aziende sanitarie locali che sono state in prima linea in questa fase".