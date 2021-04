2 Aprile 2021

(Teleborsa) - "Occorre coordinare ed estendere i bonus per l'efficienza energetica e rendere strutturali la cessione del credito e lo sconto in fattura. Questo l'intento del Governo, annunciato dal Sottosegretario Vannia Gava, che accogliamo con piena soddisfazione". A dichiararlo è il presidente di Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti, che commenta positivamente la risposta del sottosegretario Vannia Gava resa in commissione Attività produttive della Camera a un question time a firma dell'onorevole Gianluca Benamati.

Il ministero della Transizione ecologica ha così riconosciuto la necessità di un'azione di semplificazione per il Superbonus e per le altre detrazioni sull'efficienza, con l'obiettivo di arrivare a un'armonizzazione complessiva delle varie aliquote.

Dello stesso avviso è Assopetroli-Assoenergia, la quale ritiene che per dare massima incisività alle detrazioni previste per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili siano fondamentali iniziative di semplificazione delle procedure che passano, come annunciato anche dal sottosegretario Gava, per una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali attraverso un approccio integrato a tali incentivi.

L'associazione, spiega in una nota, ritiene inoltre che i tempi siano maturi per iniziare a ragionare su un Testo Unico che raccolga tutte le politiche di incentivi attivati in materia di efficientamento energetico degli edifici con l'introduzione di un unico modello procedurale che possa così contribuire a dare un forte slancio alla spesa per edilizia abitativa.