(Teleborsa) -, presidente della Camera di Commercio di Frosinone-Latina e vicepresidente Unioncamere Lazio, è stato eletto all'unanimità. L'incarico ha durata quinquennale.Acampora sarà coadiuvato dal consiglio direttivo composto da Andrea Ciulla, Paolo Dal Buono, Antonio D'Amore, Roberto De Gioia, Amedeo Del Principe, Francesco Di Filippo, Giovanni Gargano, Enrico Lupi, Vinicio Mauro Malorgio, Marino Masiero, Fabio Pesto, Alba Rosito, Gino Sabatini e Italo Senes."L'elezione arriva in un momento fondamentale per la storia di Assonautica, arrivata al suo 50esimo anno di attività", commenta Acampora, spiegando che il suo "programma di governo" prevede fra le altre cose interventi di semplificazione amministrativa, piani di investimento in innovazione tecnologica, di processo, di prodotto e di tipo organizzativo, di sviluppo industriale e commerciale, ed anche la promozione di fenomeni di aggregazioni di piccole e medie imprese operanti nelle filiere produttive legate alla risorsa mare.