Assolombarda lancia podcast su Piccola Industria, dal dopoguerra a oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un viaggio, attraverso le grandidel nostro Paese dal Secondo Dopoguerra ai nostri giorni, quello che Assolombarda lancia sul web-magazinecon nove puntate di podcast, pubblicate da oggi e con cadenza settimanale, dal titolo"Il progetto «Piccola Industria, grande storia» è innanzitutto un riconoscimento a un territorio che, dal, ha ricostruito la propria identità attraverso il saper fare delle, luoghi dove la memoria è intimamente saldata con l'esperienza. E dall'altra parte è un omaggio per le nuove generazioni che così hanno l'opportunità di riscoprire un pezzo importante della propria storia e delle proprie radici – ha dichiarato, Presidente della Piccola Industria di Assolombarda – Va ricordato che le piccole imprese costituiscono la spina dorsale del tessuto industriale italiano: inrappresentano il 99% del totale, occupando il 66% degli addetti. E in un momento così difficile per l'economia, occorre non solo adottare tutte le misure necessarie per sostenere al meglio la ripartenza delle, che hanno particolarmente sofferto l'emergenza, ma anche continuare a valorizzare questo straordinario patrimonio della nostra industria che rappresenta una risorsa per tutto il territorio".