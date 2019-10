© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha detto, Presidente diall'assemblea, che si è aperta con un caloroso ricordo a Giorgio Squinzi, scomparso la scorsa notte. Oltre all'attuale numero uno di Confindustria, Vincenzo Boccia, presenti al Teatro alla Scala anche il Capo dello Sergio Mattarella ed il Premier Giuseppe Conte.Bonomi ha. "Non rispondeteci con un elenco di 27 o 39 proposte diverse - ha chiarito - non parlateci di nuovo umanesimo e di nuovo rinascimento,".Pessimo il giudizio su, che il numero uno di Assolombarda definisce un"Non dimentichiamo quello che abbiamo visto e sentito nei 14 mesi precedenti - ha ricordato - non possiamo dimenticare che quel governo ci ha promesso di cancellare la povertà e invece ci ha restituito alla stagnazione".ha affermato Bonomi, aggiungendo che "sta alla politica capire e mettere a frutto le nuove condizioni che si sono create".