Assogestioni, raccolta risparmio gestito 2° trimestre negativa per 4,17 miliardi

(Teleborsa) - L'industria delchiude il secondo trimestre dell'anno con unadi euro ed unche si attesta a fine giugno adi euro. E' quanto emerge dai dati definitivi comunicati da, che rivede al rialzo le stime preliminari di raccolta (-4,42 miliardi). Il dato relativo alladel 2022 restadi euro.In un periodo segnato ancora dallegeopolitiche e dalledei mercati finanziari,ha comportato una variazione di circa, come confermano le sottoscrizioni dei, che mostrano un saldo sostanzialmente invariato, con flussi netti pari a -851 milioni di euro per un patrimonio gestito complessivo di 1.095 miliardi di euro.Il dettaglio di questa fa emergere, da un lato, il continuo appetito per i(+6,4 miliardi) e(+1,7 miliardi), dall'altro la disaffezione dai fondi(-9,8 miliardi). Contenute le uscite dai fondi(-780 milioni).Confermato ilche nei tre mesi a fine giugno hanno registrato una raccolta netta di -4,9 miliardi, per un patrimonio gestito di 1.081 miliardi.Nessuna variazione sostanziale per i, con i fondiche hanno rilevatoper 195 milioni e quelliche hanno registratonetti positivi pari a 152 milioni, per un saldo complessivo di -43 milioni nel periodo. Ilcomplessivo, censito sulla base di 65 PIR ordinari e 13 alternativi, risulta pari a