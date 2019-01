Assogestioni, pubblicata circolare per i nuovi Pir

Assogestioni ha pubblicato una circolare di chiarimento alle Sgr associate per valutare i comportamenti da assumere con i sottoscrittori di fondi aperti Pir compliant alla luce delle modifiche inserite nella legge di bilancio 2019 che interessano i Pir di nuova emanazione.

(Teleborsa) -Le principali indicazioni operative che l'associazione mette in risalto sono, in primis, la definizione degli strumenti finanziari e della forma di investimento, la corretta e tempestiva informazione ai sottoscrittori preesistenti e la valutazione, caso per caso, sull'opportunità della sospensione delle sottoscrizioni dei fondi Pir compliant da parte di nuovi investitori a partire dall'1 gennaio 2019.Il documento inoltre approfondisce gli aspetti tecnici delladi investimento affinché i piani individuali di risparmio istituiti a partire dall'1 gennaio 2019 possano qualificarsi come ‘Pir compliant' e beneficiare del regime fiscale agevolato., al fine di beneficiare del regime di esenzione (sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell'imposta di successione)si legge nella circolare.La legge di bilancio 2019 al comma 211 dell'art. 1 precisa che l'obbligo di applicare le nuove disposizioni attiene ai Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019.