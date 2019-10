Assogestioni, patrimonio a record storico di 2.271 miliardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A settembre lasegna undi euro, con uncomplessivo. È quanto rivela la mappa mensile di Assogestioni.Il dato relativo alle, in aumento di 1 miliardo, è rinforzato dalle sottoscrizioni nette registrate sulle, in crescita di 873 milioni.Ilrispetto al mese precedente (+0,5%), grazie in particolare all'effetto della gestione. Gli asset complessivi sono quasi equamente ripartiti tra le gestioni collettive (1.104 miliardi) e le gestioni di portafoglio (1.167 miliardi).Più nel dettaglio, itotalizzano afflussi netti per 808 milioni e masse totali per 1.042 miliardi, in crescita dai 1.036 miliardi di agosto. A settembre i risparmiatori hanno orientato le proprie preferenze sui(+1,1 miliardi), suii (+724 milioni) e sugli(+478 milioni).