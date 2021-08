Assogestioni conferma forte crescita risparmio gestito nel 2° trimestre

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Ottima performance per l'industria del risparmio gestito nel 2° trimestre, con sottoscrizioni che si spingono a 21,5 miliardi di euro, grazie in particolare ai fondi aperti che hanno contribuito per più di 17 miliardi. È positiva anche la raccolta delle gestioni di portafoglio con oltre 3 miliardi, grazie ai flussi in ingresso nelle gestioni di portafoglio retail (+2,8 miliardi).



E' quanto rileva l'ultimo rapporto di Assogestioni, secondo cui il saldo dei primi sei mesi dell'anno si attesta a 51 miliardi di euro, consentendo all'industria di chiudere il miglior semestre dal 2017. Il patrimonio gestito ha aggiornato il massimo storico a 2.520 miliardi.



A trainare la raccolta dei fondi aperti sono stati i prodotti azionari (+8,4 miliardi), i bilanciati (+7,7 miliardi) e gli obbligazionari (+3 miliardi). Il patrimonio gestito dei fondi aperti sale così a fine giugno a 1.218 miliardi, rappresentativi del 48,3% dell'industria totale. Azionari e bilanciati guidano la raccolta anche da inizio anno: +21,5 miliardi i primi, +12 miliardi i secondi.



Segnali di risveglio dai PIR - Piani Individuali di Risparmio: quelli tradizionali hanno infatti raccolto 106 milioni, a cui si aggiungono per la prima volta flussi in entrata significativi relativi ai PIR alternativi (349 milioni).