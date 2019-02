Assogestioni, al Salone del Risparmio va in scena la sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilsarà al centro dell'edizione di quest'anno dell'evento organizzato da, associazione che rappresenta le principali SGR italiane, che annualmente organizza questo appuntamento per approfondire le ultime tendenze delLa decima edizione si terrà dal 2 al 4 aprile presso il MICo di Milano sul temaUndunque, dedicato alle sfide future che le urgenze ambientali, la responsabilità sociale e la governance portano al centro dell'agenda delle istituzioni, dell'industria del gestito, dei consulenti e dei risparmiatori. Un tema che desta un certo interesse e che conta già oltresaminerà i mutamenti che stanno rivoluzionando il rapporto tra finanza, economia e rispetto per gli equilibri naturali e sociali. Il 2 aprile si parlerà di risparmio sostenibile e responsabile: focus sulleche coinvolgono l'industria del risparmio gestito, sulle riforme e le normative che possono migliorare la capacità del settore di veicolare ilRiflettori puntati sul risparmio responsabile e inclusivo nella giornata deldedicata ai temi legati all'inclusione, problematica molto sentita, soprattutto in Italia. Nella giornata conclusiva del Salone,spazio ai temi della distribuzione e del risparmio consapevole: si parlerà della relazione tra industria, tessuto produttivo e individui, rivolgendo l'attenzione a tutte le iniziative che possano contribuire ad una crescita organica del Paese."L'ESG è rimasto per anni ai margini del dibattito e lontano dal radar degli operatori – spiega Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni – nella convinzione che al piccolo risparmiatore così come ai grandi clienti istituzionali non potesse interessare davvero:L'Evento vedrà in prima fila grandi ospiti internazionali fra cuiManaging Director e leader del team di ricerca Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley e Jeffrey Sachs, Direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile della Columbia University e consigliere speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite sui Sustainable Development Goals e Millenium Goals.Nel suo intervento Jonas si soffermerà sui trend di disruption dell'industria automobilistica, con particolare attenzione sugli effetti della sharing economy e delle auto a guida autonoma, tendenze di cui discuterà dimensione e portata economica, con un'attenzione alle sfide etiche a esse legate. Jonas è anche aperto sostenitore dell'industria spazialeè riconosciuto come uno dei massimi esperti internazionali sulle sfide complesse quali crisi del debito, iperinflazione, transizione dalla pianificazione centrale alle economie di mercato, estrema povertà, cambiamento climatico. Al Salone del Risparmio Sachs porterà una riflessione su come il settore del gestito possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite.