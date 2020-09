Assodelivery e Ugl firmano primo contratto rider in Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un tema, quello delladeiche specie nell'ultimo periodo ha occupato unnel dibattito. E proprio in quest'ottica oggi si registra un, associazione che rappresenta l'industria italiana del food delivery a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats e il sindacato(Unione Generale del Lavoro) hanno firmato un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro che, per la prima volta inaumenta ler che operano come lavoratori autonomi nell'industria italiana del food delivery."Abbiamo dato ilperché per la prima volta un'organizzazione datoriale riconosce i diritti sindacali ai lavoratori autonomi", diceSegretario Generale UGL: "È stato un percorso lungo e pieno di sfide in cui il sindacato ha investito e che ci ha permesso di regolare, insieme ad AssoDelivery, il lavoro dei rider nel comparto del food delivery. I rider italiani hanno finalmente maggiori tutele attraverso il CCNL Rider appena firmato, un primo esempio di comeDa oggi guardiamo a molte altre categorie che non sono ancora raggiunte dalla contrattazione in Italia e in Europa. In tal senso - prosegue Capone - laha creato nuove opportunità e modalità di lavoro in diverse industrie, per cui nuove tipologie di lavoratori hanno bisogno di un contratto comeDiparla, Presidente di AssoDelivery, l'organizzazione maggiormente rappresentativa delle piattaforme italiane di food delivery: "Per la prima volta la contrattazione collettiva raggiunge ilintroducendo, mantenendo allo stesso tempo la flessibilità e la premialità che cercano i lavoratori del settore. Il CCNL è stato elaborato nel solco deluna normativa fortemente voluta dal Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che ci ha permesso di raggiungere questo risultato e di regolare per la prima volta in Europa il settore del food delivery. Si tratta - conclude Sarzana - di unche consentirà ai rider di continuare a lavorare secondo le proprie esigenze, alle società di impegnarsi per la crescita sostenibile del settore e agli esercizi commerciali partner di cogliere le crescenti opportunità legate al delivery, specie in ucome quello che stiamo vivendo".Il contratto prevede, nello specifico: compenso minimo pari aper ora lavorata, cioè in base al tempo per svolgere ogni consegna;, pari al 10%, 15% e 20% in corrispondenza di una, due o tre delle seguenti condizioni: lavoro notturno, festività e maltempo;, anche nel caso di assenza di proposte di lavoro, per i primi 4 mesi dall'apertura del servizio presso una nuova città;, pari a 600 euro ogni 2000 consegne effettuate; dotazioni di sicurezza a carico delle piattaforme quali indumenti ad alta visibilità e casco per chi va in bici, che saranno sostituite rispettivamente ogni 1500 e 4000 consegne;i (INAIL) e per danni contro terzi; formazione con particolare riferimento a sicurezza stradale e alla sicurezza nel trasporto degli alimenti;, pari opportunità e tutela della privacy, principi che caratterizzeranno il funzionamento dei sistemi tecnologici delle singole piattaforme; contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, ovvero un insieme di iniziative per contrastare la criminalità; diritti sindacali, ovvero una quantità stabilita di giornate e di ore destinate ai rider che assumono il