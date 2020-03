AssoCSP elegge Presidente Arturo Mercurio

(Teleborsa) - AssoCSP, l'Associazione dei fornitori di contenuti e servizi a valore aggiunto per telefonia cellulare (Content Service Providers), annuncia la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.



Eletto Presidente Arturo Mercurio - precedentemente Vicepresidente Vicario - che guiderà l'Associazione insieme a Chiara Caimmi, nominata Vicepresidente Vicario e alla dottoressa Katia Motta in qualità di Vicepresidente.



Arturo Mercurio (CEO di Lancio Entertainment) e Chiara Caimmi (CEO di Interactive 3G) sono stati confermati alla guida di AssoCSP, a seguito del riconoscimento dell'impegno profuso e i risultati raggiunti nel corso del 2019. L'Associazione, che dal 2009 raggruppa e rappresenta le principali aziende italiane e multinazionali leader nel settore del Digital Entertainment, rinnova gli organi sociali per il 2020.



(Foto: Junior Melo CC BY-SA 3.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA