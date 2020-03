AssoAim, Miro Radici eletto Presidente

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di AssoAim, l'Associazione Emittenti Aim Italia, costituita nel novembre 2019 con l'obiettivo di porsi quale interlocutore di riferimento in rappresentanza degli interessi delle aziende quotate e quotande sul mercato Aim, ha eletto il primo consiglio di amministrazione in carica per l'esercizio 2020.



Composto da nove membri, il CdA sarà presieduto da Miro Radici, della quotata bergamasca Radici Pietro Industries & Brands. A Emilia Orsini è stato affidato il ruolo di segretario generale e responsabile delle relazioni istituzionali di Aim. © RIPRODUZIONE RISERVATA