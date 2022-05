Assiteca, nuovi consiglieri con closing operazione Howden

Venerdì 6 Maggio 2022, 19:45







(Teleborsa) - Il CdA di Assiteca, gruppo attivo nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato su Euronext Growth Milan, ha nominato Luigi Sturani e Serge Thieriet consiglieri di amministrazione per cooptazione. La nomina fa seguito all'operazione di acquisto, eseguita in data odierna, dell'86,965% del capitale da parte di Howden. Secondo quanto comunicato a fine febbraio, il gruppo internazionale di intermediazione assicurativa promuoverà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su tutte le restanti azioni Assiteca, con obiettivo il delisting da Piazza Affari.



Con oltre 25 anni di esperienza nel settore assicurativo, Luigi Sturani è dallo scorso giugno 2021 CEO Europe di Howden Broking Group. Serge Thieriet ricopre invece la carica di Chief Financial Officer in Howden Broking Group, ed è inoltre Responsible IT Finance e Financial Risk Management per Howden Group Holdings.



I consiglieri Luca Bucelli e Roberto Quagliuolo, con efficacia dalla data odierna, hanno rassegnato le proprie dimissioni.









(Foto: © rawpixel)