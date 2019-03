Assiteca, nel semestre riporta utili e ricavi in forte crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Approvata ladi Assiteca, primo broker assicurativo italiano nella consulenza per gestione integrata del rischio quotato al segmento AIM di Borsa Italiana.rispetto al 2017 aAnche lvede unarrivando a toccare gli 8,5 milioni dai 7,9 milioni precedenti. Positivo ildel gruppo, che, inclusiva dei debiti per le nuove acquisizioni,, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2017, dove si palesava a 36,6 milioni."Siamo soddisfatti dei risultati positivi, che sono in linea con gli obiettivi di crescita prefissati e che costituiscono un'ulteriore conferma della validità del nostro modello di business. Dopo aver definito l'operazione Assidea, contiamo di chiudere, entro il prossimo mese di giugno, altre trattative finalizzate all'acquisizione di società di brokeraggio assicurativo, così da consolidare la nostra posizione di leader italiano del mercato e rafforzare la nostra presenza sul territorio, oltre che in particolari aree di business", commenta, Presidente di Assiteca.