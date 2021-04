8 Aprile 2021

(Teleborsa) - Il CdA di Assiteca, gruppo quotato all'AIM Italia e attivo nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo, ha deliberato di procedere all'integrazione, mediante fusione per incorporazione, della società controllata integralmente 6sicuro SpA.

6sicuro è il terzo aggregatore assicurativo in Italia, nato nel 2000 e fondato da Assiteca come primo servizio on line gratuito per la comparazione delle polizze auto e moto. "La fusione di Assiteca - ha dichiarato il presidente di Assiteca Luciano Lucca - si pone nel contesto del progetto di digital transformation del nostro gruppo finalizzato a un'importante innovazione nell'offerta dei servizi alla clientela retail e corporate".