Assiteca completa fusione controllata Ing. G. Bassi & C.

(Teleborsa) - E' stato sottoscritto in data odierna l'atto di fusione per incorporazione della controllata Ing. G. Bassi & C. nella controllante totalitaria Assiteca, il più grande Gruppo italiano nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo.



Il progetto di fusione era stato approvato dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Assiteca tenutasi in data 21 aprile scorso. La fusione e la conseguente integrazione della Ing. G. Bassi con la filiale fiorentina di Assiteca permetteranno di rafforzare la posizione di leadership del Gruppo sul territorio toscano.