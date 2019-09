Assiom Forex, nel 2019 green bond in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il segmento dei green and sustainable bond è in crescita. Ad affermarlo è, associazione degli operatori dei mercati finanziari, che evidenzia comeIl 2019, secondo l'associazione, sarà, in crescita del 48% rispetto allo stesso periodo del 2018, pari a 625 emissioni, di cui l'85% in euro."E il trend del terzo trimestre, grazie alla finestra di mercato favorevole, evidenzia una continua crescita", ha spiegato Mocio. In Italia da inizio anno sono state 11 le emissioni di soggetti italiani pari a complessivi 6,1 miliardi di euro. Sul mercato dei green e sustainable bond italiani, Mocio ha segnalato due recenti emissioni:. "Quest'ultimo - ha spiegato -, ma il rendimento dipende dal raggiungimento di KPIs green stabiliti dall'emittente nel piano industiale (aumentare la percentuale di energia green sul totale dell'energia prodotta dal 46% al 55%): qualora nel 2021 l'emittente non raggiungesse questo target, è previsto uno step up della cedola di 25bps".Il, sponsorizzato da UBI Banca. Interverrà, come di consueto, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco.