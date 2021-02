Assicurazioni, patto tra Zurich Italia e Viasat per viaggi più sicuri

Un accordo per viaggi più sicuri. Al via la partnership tra Zurich Italia e Viasat, società attiva nelle soluzioni telematiche satellitari dedicate alla sicurezza. Grazie all’intesa, benefici esclusivi e prezzi agevolati per i clienti Viasat che sottoscriveranno la polizza ZuriGò: la soluzione multimezzo di Zurich.

Nello specifico i clienti Viasat che scelgono uno dei tre pacchetti "Sicuri & Protetti" (Basic, Safety o Security) possono assicurare, a un prezzo vantaggioso, il proprio veicolo con la soluzione ZuriGò, che include la garanzia obbligatoria Rc Auto con uno sconto del 10%, le garanzie opzionali Furto con sconto del 60%, la protezione contro gli infortuni del conducente con sconto del 50%, oltre alle coperture Incendio e Tutela Legale.

ZuriGò è la soluzione assicurativa che offre una protezione completa, non limitata alla copertura del singolo veicolo ma focalizzata sulla protezione della persona e dell’intero nucleo familiare. La soluzione tutela sia dai danni causati a terzi che da quelli subiti personalmente o dal proprio veicolo attraverso una serie di garanzie pensate per la protezione della mobilità e della vita privata. La protezione di Zurigò parte dalla polizza auto ma non si limita alla copertura del veicolo, segue l’individuo e la sua mobilità offrendo una protezione dai danni in ogni fase degli spostamenti indipendentemente dai mezzi usati.

Elena Rasa, Chief Underwriting Officer di Zurich Italia, spiega: «Zurich è da sempre attenta all’evolversi degli stili di vita, dei bisogni e dei trend di consumo, in particolare all’evoluzione della mobilità. Viasat è una realtà italiana vicina ai valori della nostra compagnia, che ha contribuito nel tempo a importanti miglioramenti nell’ambito della sicurezza alla guida e questo accordo conferma l’impegno di Zurich per la protezione delle persone in un momento delicato di ripresa della mobilità con nuove abitudini e con un maggiore bisogno di sicurezza».

Paolo Ravicchio, Head of Bu Insurtech di Viasat, sottolinea: «Siamo davvero felici della partnership con una compagnia così importante come Zurich, che condivide con noi la visione di una telematica assicurativa al servizio e a tutela del cliente finale, confermando ulteriormente la validità della nostra iniziativa Sicuri & Protetti. Si tratta di un’offerta di servizi telematici molto completa e modulare, altamente innovativa e alternativa al modello tradizionale della Scatola Nera, che non è più concepita ed impiegata come strumento di mero controllo, ma di prevenzione, protezione, assistenza e mobilità intelligente, capace di integrare perfettamente e rafforzare la tutela risarcitoria della polizza. Insomma, la massima sicurezza, protezione e assistenza, in un’unica soluzione».

