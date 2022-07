Assicurazioni, Signorini: massima attenzione a spread e inflazione

(Teleborsa) - Mi aspetto la massima attenzione da parte delle imprese assicurative per tutte le variabili rilevanti, in particolare per l'andamento dei tassi e degli spread e per la dinamica dell'inflazione". Lo ha detto il Presidente dell'IVASS, Luigi Federico Signorini, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania. "Conto che gli organi aziendali - ha aggiunto Signorini - le tengano a mente nel calcolo degli aggregati patrimoniali. E' importante che nei rami danni l'inflazione sia adeguatamente presa in considerazione nella valutazione delle riserve tecniche".

I divari territoriali nel costo delle polizze Rc auto "si vanno progressivamente attenuando: lo scarto tra Napoli e Aosta, le due province che si collocano agli estremi della distribuzione, si è ridotto in otto anni di quasi la metà. D'altra parte i margini tecnici continuano a mostrare marcate differenze (da -30 euro per polizza a Caltanissetta, a +148 euro a Isernia), non sempre immediatamente spiegabili"

"Ho chiesto di approfondire meglio le cause di questa variabilità e mi riprometto di tornarci - ha assicurato - una volta che avremo un quadro più completo. Pensiamo che il grado di concorrenza a livello locale abbia un ruolo: a parità di rischio, dove più alta è la competizione tra imprese, più bassi paiono essere i prezzi per i consumatori. Sappiamo però anche che l'incidenza delle denunce tardive e i tempi e l'incertezza del contenzioso hanno un peso molto rilevante, e che progressi su questo fronte sono essenziali per ridurre le differenze territoriali".

Quanto al sistema bonus-malus "dopo quasi trent'anni di funzionamento, presenta evidenti segni di usura", dice Signorini. Da un lato "le classi di conversione universale hanno perso quasi ogni valore segnaletico (poco meno del 90 per cento dei veicoli è in classe 1); dall'altro, si è diffusa tra le imprese l'abitudine di definire classi "interne", nè trasparenti nè universali. Una riforma - ha aggiunto - è ormai urgente. Non va dimenticato tuttavia che la materia è complessa e deve essere affrontata in modo organico, anche tenendo conto di tutte le norme che si sono stratificate nel tempo".

