Assicurazioni, salta la maxi-fusione tra Aon e Willis Towers Watson

Lunedì 26 Luglio 2021, 15:15

(Teleborsa) - Salta la maxi-fusione da 30 miliardi di dollari tra Aon, multinazionale britannica e uno dei principali operatori a livello mondiale nell'offerta di servizi di consulenza nei settori del risk management, brokeraggio, assicurazione del credito, e Willis Towers Watson, multinazionale britannico-statunitense che opera nello stesso campo. Le due società hanno annunciato che "hanno deciso di rescindere il loro accordo di aggregazione aziendale e porre fine al contenzioso con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ)".

"Nonostante lo slancio normativo in tutto il mondo, inclusa la recente approvazione della nostra combinazione da parte della Commissione europea, abbiamo raggiunto un'impasse con il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti - ha affermato Greg Case, CEO di Aon - La posizione del DOJ trascura che le nostre attività complementari operano in aree dell'economia ampie e competitive. Crediamo che la combinazione avrebbe accelerato la nostra capacità condivisa di innovare per conto dei clienti, ma l'incapacità di garantire una rapida risoluzione del contenzioso ci ha portato a questa decisione".

In connessione con la risoluzione dell'accordo di aggregazione, Aon pagherà la commissione di risoluzione di 1 miliardo di dollari a Willis Towers Watson e le due organizzazioni andranno avanti in modo indipendente. Entrambe le società, si legge in una nota, forniranno ulteriori aggiornamenti finanziari e prospettive durante le rispettive chiamate sugli utili del secondo trimestre 2021.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)