Assicurazioni: RC auto più cara per 1,2 milioni di italiani

(Teleborsa) - Sono, gliche quest'annoin seguito ad incidenti con colpa avvenuti nel 2018. È quanto riportato dallo studio dell'istituto di ricerca mUp Research, che, incaricato da Facile.it, ha evidenziato come il fenomeno riguardi solo il 3,83% del campione analizzato, confermando una diminuzione rispetto all'anno precedente, quando i rincari causati da sinistro con colpa avevano interessato il 4,22% del campione.Sempre secondo l'indagine che mira a delineare un profilo sociodemografico degli automobilisti costretti a pagare una polizza auto più alta per via di un incidente con colpa, traspare come iL'età media degli automobilisti che vedranno peggiorare la propria classe di merito, infatti, è di 46 anni.Lo studio, inoltre, sottolinea come gli incidenti con colpa siano causati più spesso da donne che da uomini: tra le prime, infatti, hanno denunciato sinistri con colpa il 4,33%, mentre tra gli uomini solo il 3,55%.Su scala nazionale, l'istituto di ricerca registra una diminuzione diffusa del fenomeno, fatta eccezione per la Valle d'Aosta, dove la percentuale è passata dal 2,70% al 3,23%. Tra le regioni con il maggior numero di incidenti denunciati, la Liguria si aggiudica il podio, seguita dalle Marche e dal Lazio.