Assicurazioni, patto rafforzato tra Fca Bank e Axa

Fca Bank e Axa Partners, la business unit del Gruppo Axa specializzata in protezione del credito, servizi di assistenza e assicurazione di viaggio, rinnovano la partnership per la distribuzione di prodotti assicurativi inclusi nelle soluzioni di finanziamento offerte ai clienti per l’acquisto di una vettura presso la rete dei concessionari Jeep, Alfa Romeo, Maserati, Fiat, Lancia, Fiat Professional e Abarth. Tali prodotti assicurativi saranno disponibili anche nella rete ufficiale dei concessionari degli altri brand non appartenenti al gruppo Stellantis per i quali Fca Bank è finanziaria captive. La partnership è stata rinnovata per due anni a partire dal 1° gennaio 2021, con un’opzione a prolungare per un ulteriore anno.

Le soluzioni assicurative per le quali la partnership è attiva sono: Assicurazione credito protetto per i mercati Portogallo, Svizzera, Austria, Grecia, Danimarca e Polonia. Questa copertura assicurativa protegge il cliente per il pagamento delle rate del finanziamento, nel caso che accadano eventi che riducano la sua capacità di rispettare gli obblighi di pagamento. Assicurazione GapP (Guaranteed Asset Protection), per i mercati Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Svizzera, Austria, Grecia, Danimarca e Polonia. La polizza copre per il cliente la differenza tra il valore di mercato del veicolo e il valore del veicolo nuovo, nel caso di perdita della vettura.

Aspetto chiave della partnership è la riassicurazione dei premi Gap presso la controllata di Fca Bank in Irlanda, Fca Capital Re, specializzata nel riacquisto del rischio assicurativo per le polizze distribuite da Fca Bank.

