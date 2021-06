Assicurazioni, NN Group conferma offerta per attività europee di MetLife

Lunedì 28 Giugno 2021, 14:15

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, NN Group ha confermato di aver presentato un'offerta per acquisire parte delle attività di MetLife in Europa. "In linea con la nostra strategia, questa è considerata un'opportunità per consolidare le nostre posizioni di leader in mercati di crescita interessanti in cui NN è già attiva, ha sottolineato il gruppo assicurativo olandese in una nota. "NN Group aggiornerà ulteriormente il mercato se e quando appropriato", ha aggiunto.

MetLife, con sede a New York, sta vendendo alcune attività in Europa nel tentativo di semplificare il proprio portafoglio globale. Le sue operazioni in Europa, Medio Oriente e Africa hanno registrato utili rettificati di 327 milioni di dollari nel 2020, rispetto ai 282 milioni di dollari del 2019.

NN Group è una delle più grandi società di assicurazioni e gestione patrimoniale dei Paesi Bassi. Attiva in 20 Paesi, ha una forte presenza in alcuni Paesi europei e in Giappone. È nata dallo spin-off di attività assicurative e di asset management di ING Group, in seguito alla crisi finanziaria del 2007-2008.

Intanto è discreta la performance di Nn Group sulla Borsa di Amsterdam, dove si attesta a 40,51, in lieve aumento dello 0,40%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 40,81 e successiva a 41,41. Supporto a 40,21.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)