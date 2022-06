Assicurazioni, Ivass: si riducono reclami a compagnie italiane

(Teleborsa) - Nel 2021 le compagnie di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 92.975 reclami, in diminuzione dello 0,3% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dalll'Ivass, secondo cui è diminuito del 3,3% il numero dei reclami ricevuti dalle imprese italiane (78.015) ed è cresciuto del 19% quello dei reclami ricevuti dalle imprese estere (14.960).

Per le compagnie italiane, l'incidenza dei reclami relativi al comparto RC auto si è ridotta dal 45,7% al 41,1% mentre è aumentata dal 36,3% al 41,2% quella degli altri rami danni. Di segno opposto l'andamento per le imprese estere, per le quali cresce il peso dei reclami nei comparti RC auto (dal 32,3% al 39%) e vita (dal 20% al 22,9%) mentre si riduce considerevolmente quello dei reclami relativi agli altri rami danni (dal 47,7 al 38,1%).

Quanto agli esiti, il 29,3% dei reclami è stato accolto, il 9,5% si è concluso con una transazione, il 55,9% è stato respinto, mentre il restante 5,3% risultava in fase istruttoria alla fine dell'anno.

Il tempo medio di risposta ai reclamanti da parte delle imprese continua a mantenersi considerevolmente al di sotto del limite di 45 giorni previsto da Regolamento del 2008.

(Foto: by rawpixel on Unsplash)