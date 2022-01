Assicurazioni, Ivass segnala sette siti internet irregolari

Lunedì 24 Gennaio 2022, 18:30







(Teleborsa) - L'Ivass segnala 7 siti internet irregolari: agenziarossetti.com; www.assicurazionin1.com; assicurazioni-vinciguerra.com; contebrokerassicurazioni.it; difrancia-assicurazioni.it; tuo-assicurazioni.com; pisano-broker.it.



"La distribuzione di polizze assicurative tramite i seguenti siti è irregolare. Le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati".



L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se relative a polizze di durata temporanea.













(Foto: © Sittipong Leetangwattana / 123RF)