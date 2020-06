© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nel 2019 lehanno ricevutoin diminuzione del 5,8% rispetto all'anno precedente. In particolare, – secondo i dati diffusi dall'Ivass – le imprese italiane hanno ricevuto 80.822 reclami, mentre quelle Ue ne hanno ricevuti 10.809.In generale il comparto con il maggior numero di esposti (45.5% del totale) si conferma lasoprattutto per leche hanno registrato un 48% rispetto al 26,6% del totale reclami ricevuti dalle imprese estere. Per lerileva l'Ivass, i motivi di insoddisfazione riguardano, invece soprattutto i rami danni diversi dalla RC auto, in particolare: polizze del comparto sanitario, polizze viaggi, RC professionale.Ilda parte delle compagnie si mantiene al di, limite previsto dal Regolamento n. 24/2008. I reclami accolti sono stati il 27,8%, quelli transatti il 9,6%, quelli respinti il 52,4%. Il restante 10,2% risultava in fase istruttoria alla fine dell'anno. La prossima rilevazione sul trend dei reclami – spiega l'Autorità – sarà riferita al primo semestre del 2020 e costituirà un ulteriore punto di osservazione per valutare l'efficacia delle misure offerte dalle imprese ai consumatori durante l'emergenza Covid.