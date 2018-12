Assicurazioni italiane solide e promosse dalla Vigilanza europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per le compagnie italiane dagliondotti dalla Vigilanza europea. Secondo quanto comunicato, gli stress test condotti per il quarto anno consecutivo dallahanno evidenziato che- L'esercizio, condotto quest'anno su benrappresentativi del 75% del mercato europeo, ha evidenziato che il mercato assicurativo europeo è nel complesso adeguatamente capitalizzato per assorbire eventuali shock.A questo proposito, è stato individuato uno scenario di base e sono stati ipotizzati, compreso quello che ipotizza catastrofi naturali, ma anche la vulnerabilità delle compagnie sotto esame alla volatilità dei mercati, ad esempio ad un crollo improvviso dei rendimenti o ad un'impennata degli stessi. Tutti scenari possibili che potrebbero mettere a dura prova la capacità di resistenza ed i ratio patrimoniali dei player europei.a una serie di scenari avversi, ma plausibili, e fornisce una preziosa base per un dialogo continuo con i gruppi partecipanti sulle vulnerabilità identificate, le misure preventive e le potenziali azioni di gestione che avrebbero affrontate se questi (scenari NdR) dovessero materializzarsi", ha affermato il PresidenteLo scenario di base individua l'indice di solvibilità (Solvency ratio) precedente allo stress test ed evidenzia per i gruppi italiani un livello pari al 213%, superiore in media al campione europeo pari al 202%.Lo scenario avverso(rendimento in aumento) conferma per le italiane un indice di solvibilità ancora positivo e pari al 122%, ma inferiore alla media europea pari al 145%.Lo scenario avverso(rendimenti a picco) vede le italiane superare la media europea con un indice di solvibilità al 157% contro il 137% del campione.Lo scenarioinfine, conferma per le compagnie tricolore un indice di solvibilità sostanzialmente invariato a fronte di un buon funzionamento del mercato delle riassicurazioni che consente di trasferire il 55% delle perdite.